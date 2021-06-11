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ЦСКА объявил об уходе легионера

ЦСКА объявил об уходе легионера
Алексей Фалько
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Защитник Янис Стрелниекс покинул ЦСКА по завершении срока контракта, сообщил клуб на официальном сайте.

В ЦСКА Стрелниекс перешёл летом 2019 года, имея за плечами пятилетний опыт выступлений в Евролиге. В красно-синих цветах защитник провёл 70 матчей (16 стартов), в которых набирал 6,2 очка, делал 1,2 подбора и 2,0 передачи. В сезоне-2020/2021 Янис помог команде стать чемпионом Единой лиги ВТБ.

«Мы благодарим Яниса за вклад в успехи команды и профессионализм. С ЦСКА он стал участником «Финала четырёх», а это большое достижение, он стал чемпионом Лиги ВТБ и России. Желаем удачи и здоровья ему и его семье. Скоро увидимся», — приводит слова главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса официальный сайт клуба.

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