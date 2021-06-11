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Бертомеу отстранён от управления впервые за 20 лет. Против функционера выступал ЦСКА

Бертомеу отстранён от управления впервые за 20 лет. Против функционера выступал ЦСКА
Алексей Фалько
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Жорди Бертомеу покинул правление Евролиги после 20 лет работы, сообщает SDNA.

На общем собрании клубов-акционеров единогласно (11-0) постановили отстранить испанского функционера от принятия решений. Бертомеу останется на посту генерального директора Евролиги, но не будет иметь реальных руководящих полномочий.

В апреле «Панатинаикос», «Олимпиакос», «Анадолу Эфес», «Маккаби», ЦСКА, «Жальгирис» и «Милан» провели тайную встречу в Афинах, где выразили намерение добиться отставки Бертомеу. В конечном счёте его решили оставить в организации, но должность сделали формальной и маргинализированной. Одной из главных причин недовольства клубов стала финансовая политика Бертомеу во время пандемии коронавируса.

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