Бертомеу отстранён от управления впервые за 20 лет. Против функционера выступал ЦСКА

Жорди Бертомеу покинул правление Евролиги после 20 лет работы, сообщает SDNA.



На общем собрании клубов-акционеров единогласно (11-0) постановили отстранить испанского функционера от принятия решений. Бертомеу останется на посту генерального директора Евролиги, но не будет иметь реальных руководящих полномочий.



В апреле «Панатинаикос», «Олимпиакос», «Анадолу Эфес», «Маккаби», ЦСКА, «Жальгирис» и «Милан» провели тайную встречу в Афинах, где выразили намерение добиться отставки Бертомеу. В конечном счёте его решили оставить в организации, но должность сделали формальной и маргинализированной. Одной из главных причин недовольства клубов стала финансовая политика Бертомеу во время пандемии коронавируса.