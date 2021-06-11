Названа причина, почему Леброн Джеймс решил сменить номер в следующем сезоне

Стала известна причина, по которой лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс решил сменить игровой номер в следующем сезоне. Напомним, Джеймс поменяет игровой номер с 23-го на 6-й.



«Смена номер Джеймса должна произойти после выхода на экраны фильма «Космический джем: Новое поколение» 16 июля. Источники сообщают, что это изменение было запланировано одновременно с выпуском фильма, в котором Джеймс носит именно 6-й номер», — цитирует The Athletic обозревателя Тима Кейто.



Джеймс выступал под 6-м номером за «Майами Хит», в составе которого завоевал два титула чемпиона НБА (2012, 2013). Джеймс взял себе 23-й номер, когда вернулся в «Кливленд Кавальерс», где стал чемпионом в 2016 году. Леброн решил играть под 23-м номером после перехода из «Кавальерс» в «Лейкерс» в межсезонье-2018. В «Лос-Анджелесе» Леброн стал чемпионом в 2020-м. Сезон-2020/2021 завершился для Джеймса первым в карьере вылетом в стартовом раунде плей-офф.