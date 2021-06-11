«Милан» с треском провалился в финале чемпионата Италии. экс игрок ЦСКА признан MVP

«Виртус» одержал четвертую победу над «Миланом» в финальной серии (73:62, 4-0) и в 16-й раз в истории стал чемпионом Италии. Клуб из Болоньи выиграл национальный чемпионат впервые с 2001 года.

В четвёртом матче серии лучшую статистику в составе победителей показали Марко Белинелли (15 очков), Кайл Уимс (14 очков), Милош Теодосич (10 очков, 6 передач) Алессандро Пайола (8 очков, 7 перехватов и Стефан Маркович (7 очков). У «Милана» выделились Шевон Шилдс (16 очков, 10 подборов), Кевин Пантер (11 очков), Луиджи Датоме (10 очков), Кайл Хайнс (10 очков) и Серхио Родригес (8 очков).

Разыгрывающий «Виртуса» Милош Теодосич признан MVP финальной серии чемпионата Италии. 34-летний 'экс-баскетболист ЦСКА набирал 15,5 очка в среднем за матч в серии.