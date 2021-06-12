Уилл Клайберн оценил сезон ЦСКА

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн опубликовал новую запись в «Инстаграме». Он подвёл итоги завершившегося сезона. ЦСКА дошёл до «Финала четырёх» Евролиги, но уступил в полуфинале. В то же время москвичи стали победителями Единой лиги ВТБ.
«Очередной сезон мы завершили на высокой ноте. Было много взлётов и падений в течение этого непростого года, но я бы не стал ничего менять. Я смог вернуться после травмы, продолжил играть на высоком уровне, что уже является успехом. Я рад, что мы боролись с этими парнями до конца. А теперь пора отложить баскетбол и немного насладиться жизнью», — написал Клайберн в «Инстаграме».
В минувшем сезоне Клайберн был признан лучшим запасным Евролиги по мнению игроков. 31-летний баскетболист принял участие в 31 матче, в 29 случаях он выходил на замену.
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