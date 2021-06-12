Шакил О'Нил назвал команду, которую никогда не будет поддерживать в НБА

Легенда НБА, бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О’Нил признался, что никогда не станет поддерживать одну команду лиги. Этой командой является «Лос-Анджелес Клипперс», принципиальный соперник «Лейкерс».

Во время очередного подкаста с О’Нилом легенду НБА спросили, готов ли он поболеть за «Клипперс» после того, как из плей-офф вылетел «Лейкерс». Ответ Шакила был категоричным.

«Какого чёрта?! Конечно, нет!» — сказал О’Нил.

«Лейкерс» завершили выступление в плей-офф в шестом матче серии первого раунда с «Финикс Санз» (100:113, 2-4). 36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде. Джеймс сразу после финальной сирены отправился в раздевалку. Он не участвовал в традиционном для плей-офф рукопожатии с соперниками после завершения серии.

«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.