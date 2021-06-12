«Филадельфия» на продолжительное время потеряла Дэнни Грина

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Дэнни Грин пропустит 2-3 недели из-за растяжения икроножной мышцы правой ноги, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».



Грин покинул площадку на первых минутах третьего матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Атланта Хоукс» (127:111, 2-1). Баскетболист вернулся на скамейку в защитном ботинке во второй половине и наблюдал за матчем со стороны…



Трёхкратный чемпион НБА в первых двух матчах серии с «Хоукс» набирал 4,5 очка за игру, реализовав 1 из 9 из-за дуги. Во втором матче он отдал рекордные в карьере 8 передач. Теоретически Грин сможет выйти на площадку в финале Восточной конференции, если «Филадельфия» туда выйдет. Его место в старте временно займёт Фуркан Коркмаз.