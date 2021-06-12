«Филадельфия» на продолжительное время потеряла Дэнни Грина
Поделиться
Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Дэнни Грин пропустит 2-3 недели из-за растяжения икроножной мышцы правой ноги, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Грин покинул площадку на первых минутах третьего матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Атланта Хоукс» (127:111, 2-1). Баскетболист вернулся на скамейку в защитном ботинке во второй половине и наблюдал за матчем со стороны…
Трёхкратный чемпион НБА в первых двух матчах серии с «Хоукс» набирал 4,5 очка за игру, реализовав 1 из 9 из-за дуги. Во втором матче он отдал рекордные в карьере 8 передач. Теоретически Грин сможет выйти на площадку в финале Восточной конференции, если «Филадельфия» туда выйдет. Его место в старте временно займёт Фуркан Коркмаз.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 12 июня 2021
-
23:29
-
23:14
-
23:07
-
23:00
-
22:34
-
22:03
-
20:45
-
19:36
-
18:52
-
17:23
-
16:06
-
15:31
-
14:59
-
14:42
-
14:10
-
12:48
-
12:16
-
11:40
-
10:34
-
09:50
-
09:31
-
09:14
-
09:01
-
08:25
-
08:21
-
08:16
-
07:46
-
05:30
-
01:09
-
00:30
-
00:22
-
00:09
- 11 июня 2021
-
23:28
-
23:07
-
22:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам