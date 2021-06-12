Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Филадельфия» на продолжительное время потеряла Дэнни Грина

«Филадельфия» на продолжительное время потеряла Дэнни Грина
Алексей Фалько
Комментарии

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Дэнни Грин пропустит 2-3 недели из-за растяжения икроножной мышцы правой ноги, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Грин покинул площадку на первых минутах третьего матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Атланта Хоукс» (127:111, 2-1). Баскетболист вернулся на скамейку в защитном ботинке во второй половине и наблюдал за матчем со стороны…

Трёхкратный чемпион НБА в первых двух матчах серии с «Хоукс» набирал 4,5 очка за игру, реализовав 1 из 9 из-за дуги. Во втором матче он отдал рекордные в карьере 8 передач. Теоретически Грин сможет выйти на площадку в финале Восточной конференции, если «Филадельфия» туда выйдет. Его место в старте временно займёт Фуркан Коркмаз.

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021