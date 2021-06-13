«Клипперс» разгромили «Джаз» и сократили отставание в серии плей-офф

В третьем матче полуфинала Западной конференции НБА «Лос-Анджелес Клипперс» дома разгромил «Юту Джаз» со счётом 132:106 и сократил отставание в серии плей-офф (1-2).

В составе победителей лучшими на площадке были Кавай Леонард (34 очка и 12 подборов), Пол Джордж (31 очко), Николя Батюм (17 очков) и Реджи Джексон (17 очков). У «Джаз» наиболее результативными в игре были Донован Митчелл (30 очков), Джо Инглс (19 очков) и Джордан Кларксон (14 очков).

Ранее в полуфинальной серии «Юта» одержала победы со счётом 112:109 и 117:111. Четвёртый матч с участием этих команд состоится 15 июня. Напомним, в предыдущем раунде «Клипперс» прошли «Даллас Маверикс» (4-3), а «Юта» победила «Мемфис Гриззлиз» (4-1).