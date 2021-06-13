«Клипперс» разгромили «Джаз» и сократили отставание в серии плей-офф
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В третьем матче полуфинала Западной конференции НБА «Лос-Анджелес Клипперс» дома разгромил «Юту Джаз» со счётом 132:106 и сократил отставание в серии плей-офф (1-2).
В составе победителей лучшими на площадке были Кавай Леонард (34 очка и 12 подборов), Пол Джордж (31 очко), Николя Батюм (17 очков) и Реджи Джексон (17 очков). У «Джаз» наиболее результативными в игре были Донован Митчелл (30 очков), Джо Инглс (19 очков) и Джордан Кларксон (14 очков).
Ранее в полуфинальной серии «Юта» одержала победы со счётом 112:109 и 117:111. Четвёртый матч с участием этих команд состоится 15 июня. Напомним, в предыдущем раунде «Клипперс» прошли «Даллас Маверикс» (4-3), а «Юта» победила «Мемфис Гриззлиз» (4-1).
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
13 июня 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
132 : 106
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 34, Джордж - 31, Батюм - 17, Джексон - 17, Беверли - 7, Мэнн - 7, Кеннард - 6, Моррис - 6, Зубац - 3, Отуру - 2, Феррелл - 2, Ибака, Казинс, Коффи, Паттерсон, Рондо, Скрабб
Юта Джаз: Митчелл - 30, Инглс - 19, Кларксон - 14, Гобер - 12, О'Нил - 12, Богданович - 9, Ильясова - 4, Форрест - 4, Фэйворс - 2, Азубуике, Брэнтли, Конли, Морган, Ньянг, Они, Томас, Хьюз
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