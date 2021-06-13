«Даллас» нацелен заполучить одного из лучших свободных агентов межсезонья

«Даллас Маверикс» планирует в межсезонье укрепить состав опытным защитником Кайлом Лоури, утверждает Fire Digital. По данным источника, техасцы сделали его одним из основных приоритетов. Летом Лоури выйдет на рынок свободных агентов.

«Даллас» — не единственный претендент на игрока. Так, Лоури интересуются «Майами Хит» и «Филадельфия Сиксерс».

По всей видимости, переход Лоури будет зависеть от будущего бигмена «Маверикс» Кристапса Порзингиса. По слухам, Порзингис, недовольный своей ролью в команде, может покинуть «Даллас» в межсезонье.

Лоури в 2019 году в составе «Торонто Рэпторс» выиграл чемпионат НБА. Он рассчитывает, что ему будет предложено соглашение на два года с зарплатой минимум $ 25 млн.