«Даллас» нацелен заполучить одного из лучших свободных агентов межсезонья
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«Даллас Маверикс» планирует в межсезонье укрепить состав опытным защитником Кайлом Лоури, утверждает Fire Digital. По данным источника, техасцы сделали его одним из основных приоритетов. Летом Лоури выйдет на рынок свободных агентов.
«Даллас» — не единственный претендент на игрока. Так, Лоури интересуются «Майами Хит» и «Филадельфия Сиксерс».
По всей видимости, переход Лоури будет зависеть от будущего бигмена «Маверикс» Кристапса Порзингиса. По слухам, Порзингис, недовольный своей ролью в команде, может покинуть «Даллас» в межсезонье.
Лоури в 2019 году в составе «Торонто Рэпторс» выиграл чемпионат НБА. Он рассчитывает, что ему будет предложено соглашение на два года с зарплатой минимум $ 25 млн.
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