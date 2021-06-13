Игрок НБА с контрактом на $ 60 млн отправил послание из тюрьмы

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Малик Бизли, отбывающий 120-дневное тюремное заключение за угрозу насилия, написал открытое письмо. Он опубликовал в своём «инстаграме» послание, в котором призвал всех сделать выводы из его ошибки.

«Дорогая семья, друзья и фанаты. Как дела, ребята? Я хотел сказать несколько слов. Мне уже лучше, я стал ближе к богу, моей семье и, что самое главное, близок к поиску самого себя. Мне было сложно спать не дома, но это временно. Я по-прежнему упорно работаю на площадке и за её пределами, чтобы стать лучше.

Я хочу, чтобы люди научились на моей ошибке, ведь во всём этом нет ничего приятного. Последний год — одна из глав. И я надеюсь, что вы останетесь со мной до конца.

Со мной можно связаться через моего представителя. Также вы можете написать письмо на моё имя. Я постараюсь ответить всем. Я не ищу поддержку или симпатию. Всем, кто думает обо мне, я вас люблю. Будьте терпеливы. Лучи тепла вам и добра», — написал Бизли.