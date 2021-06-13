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«Альба» — чемпион Германии, «Бавария» не смогла взять титул второй сезон подряд

«Альба» — чемпион Германии, «Бавария» не смогла взять титул второй сезон подряд
Виталий Весёлый
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В Мюнхене завершился четвёртый матч финальной серии чемпионата Германии, в котором «Бавария» принимала «Альбу». Победу со счётом 86:79 праздновали берлинцы.

«Альба» сделала отличный задел ещё в первой четверти, оторвавшись от соперника на 12 очков. «Бавария» пытались переломить ситуацию вплоть до финального свистка, выиграв вторую и третью десятиминутки. Но в заключительной четверти гости сыграли уверенно, выиграв её на одно очко – 28:27.

Сегодняшний успех в Мюнхене стал для баскетболистов «Альбы» уже третьим в финальной серии и принёс им, таким образом, победу в чемпионате.

Самым результативным игроком матча стал Джейсон Грейнджер из «Альбы», на счету которого 29 очков. В составе «Баварии» больше всего набрал Уэйд Болдуин (18 очков).

Чемпионат Германии. Плей-офф. Финал. Четвёртый матч

«Бавария» — «Альба» — 86:79(9:21, 21:17, 22:20, 27:28).

Германия - Бундеслига. Финал. 4-й матч
13 июня 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
79 : 86
Альба
Берлин
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