«Альба» — чемпион Германии, «Бавария» не смогла взять титул второй сезон подряд

В Мюнхене завершился четвёртый матч финальной серии чемпионата Германии, в котором «Бавария» принимала «Альбу». Победу со счётом 86:79 праздновали берлинцы.



«Альба» сделала отличный задел ещё в первой четверти, оторвавшись от соперника на 12 очков. «Бавария» пытались переломить ситуацию вплоть до финального свистка, выиграв вторую и третью десятиминутки. Но в заключительной четверти гости сыграли уверенно, выиграв её на одно очко – 28:27.



Сегодняшний успех в Мюнхене стал для баскетболистов «Альбы» уже третьим в финальной серии и принёс им, таким образом, победу в чемпионате.

Самым результативным игроком матча стал Джейсон Грейнджер из «Альбы», на счету которого 29 очков. В составе «Баварии» больше всего набрал Уэйд Болдуин (18 очков).

Чемпионат Германии. Плей-офф. Финал. Четвёртый матч



«Бавария» — «Альба» — 86:79(9:21, 21:17, 22:20, 27:28).