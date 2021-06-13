«Альба» — чемпион Германии, «Бавария» не смогла взять титул второй сезон подряд

В Мюнхене завершился четвёртый матч финальной серии чемпионата Германии, в котором «Бавария» принимала «Альбу». Победу со счётом 86:79 праздновали берлинцы.
«Альба» сделала отличный задел ещё в первой четверти, оторвавшись от соперника на 12 очков. «Бавария» пытались переломить ситуацию вплоть до финального свистка, выиграв вторую и третью десятиминутки. Но в заключительной четверти гости сыграли уверенно, выиграв её на одно очко – 28:27.
Сегодняшний успех в Мюнхене стал для баскетболистов «Альбы» уже третьим в финальной серии и принёс им, таким образом, победу в чемпионате.
Самым результативным игроком матча стал Джейсон Грейнджер из «Альбы», на счету которого 29 очков. В составе «Баварии» больше всего набрал Уэйд Болдуин (18 очков).
Чемпионат Германии. Плей-офф. Финал. Четвёртый матч
«Бавария» — «Альба» — 86:79(9:21, 21:17, 22:20, 27:28).
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