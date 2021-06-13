Гомельский допустил переход 4-кратного участника МЗ НБА в ЦСКА на замену Милутинову

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о центровом ЦСКА Николе Милутинове. По мнению Гомельского, красно-синим будет непросто найти замену Николе, в случае если он получит ещё одну серьёзную травму. В феврале Милутинов перенёс операцию на плече и досрочно завершил сезон.



«Замену Милутинову можно найти только среди третьих центровых клубов НБА. Например, это может быть Демаркус Казинс или Робин Лопес», — написал Гомельский на своём сайте.



Милутинов — один из лидеров ЦСКА. Был признан MVP декабря в Евролиге. В последнем матче 2020 года с «Миланом» (91:87 ОТ) игрок совершил 16 подборов в нападении, что является абсолютным рекордом в истории Евролиги. Милутинов заметно превзошёл предыдущих рекордсменов — Трэвиса Уотсона («Фортитудо», 2006), Грегора Фучку («Барселона», 2005) и Квадре Лоллиса («Фенербахче», 2001), каждый из которых собирал по 11 подборов в нападении.

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