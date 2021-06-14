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«Финикс» обыграл «Денвер» и вышел в финал Западной конференции

«Финикс» обыграл «Денвер» и вышел в финал Западной конференции
Кирилл Горбачинский
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В четвёртом матче полуфинала Запада НБА «Финикс Санз» на выезде обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 125:118, победив в серии всухую (4-0), и вышел в финал конференции.

В составе победителей лучшими на площадке были Крис Пол (37 очков), Девин Букер (34 очка и 10 подборов) и Микал Бриджес (14 очков). У «Наггетс» наиболее результативными в игре стали Уилл Бартон (25 очков), Никола Йокич (22 очка и 11 подборов) и Майкл Портер (20 очков).

Ранее «Санз» одержали победы в серии со счётом 122:105, 123:98 и 116:102. В предыдущем раунде «Финикс» прошёл «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-2), а «Денвер» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» (4-2).

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
14 июня 2021, понедельник. 03:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
118 : 125
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Бартон - 25, Йокич - 22, Портер - 20, Моррис - 19, Кампаццо - 14, Гордон - 8, Макги - 5, Риверс - 5, Бол, Грин, Дозьер, Маррей, Миллсэп, Ннаджи, Харрисон, Ховард, Чанчар
Финикс Санз: Пол - 37, Букер - 34, Бриджес - 14, Эйтон - 12, Краудер - 9, Джонсон - 7, Шарич - 5, Пэйн - 4, Крэйг - 3, Александер, Гэллоуэй, Камински, Картер, Мур, Надер, Смит

Также в рамках игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» победил «Бруклин Нетс» со счётом 107:96 и сравнялся в серии – 2-2 в полуфинале Востока.

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