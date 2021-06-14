«Финикс» обыграл «Денвер» и вышел в финал Западной конференции

В четвёртом матче полуфинала Запада НБА «Финикс Санз» на выезде обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 125:118, победив в серии всухую (4-0), и вышел в финал конференции.
В составе победителей лучшими на площадке были Крис Пол (37 очков), Девин Букер (34 очка и 10 подборов) и Микал Бриджес (14 очков). У «Наггетс» наиболее результативными в игре стали Уилл Бартон (25 очков), Никола Йокич (22 очка и 11 подборов) и Майкл Портер (20 очков).
Ранее «Санз» одержали победы в серии со счётом 122:105, 123:98 и 116:102. В предыдущем раунде «Финикс» прошёл «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-2), а «Денвер» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» (4-2).
Также в рамках игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» победил «Бруклин Нетс» со счётом 107:96 и сравнялся в серии – 2-2 в полуфинале Востока.
- 14 июня 2021
-
05:44
-
00:54
-
00:27
-
00:09
- 13 июня 2021
-
23:33
-
21:54
-
21:26
-
20:19
-
19:04
-
18:17
-
17:35
-
16:26
-
16:19
-
15:41
-
14:35
-
13:23
-
10:59
-
09:48
-
08:17
-
08:12
-
08:06
-
06:20
- 12 июня 2021
-
23:29
-
23:14
-
23:07
-
23:00
-
22:34
-
22:03
-
20:45
-
19:36
-
18:52
-
17:23
-
16:06
-
15:31
-
14:59