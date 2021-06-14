«Финикс» обыграл «Денвер» и вышел в финал Западной конференции

В четвёртом матче полуфинала Запада НБА «Финикс Санз» на выезде обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 125:118, победив в серии всухую (4-0), и вышел в финал конференции.

В составе победителей лучшими на площадке были Крис Пол (37 очков), Девин Букер (34 очка и 10 подборов) и Микал Бриджес (14 очков). У «Наггетс» наиболее результативными в игре стали Уилл Бартон (25 очков), Никола Йокич (22 очка и 11 подборов) и Майкл Портер (20 очков).

Ранее «Санз» одержали победы в серии со счётом 122:105, 123:98 и 116:102. В предыдущем раунде «Финикс» прошёл «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-2), а «Денвер» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» (4-2).

Также в рамках игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» победил «Бруклин Нетс» со счётом 107:96 и сравнялся в серии – 2-2 в полуфинале Востока.