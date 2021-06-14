Никола Йокич объяснился за удаление в решающий момент и вылет «Денвера» из плей-офф НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался после четвертого матча полуфинала Западной конфернции НБА с «Финикс Санз» (118:125, 0-4), в котором он был удален за стычку с игроком соперников Кэмероном Пэйном в третьей четверти.
«Я хотел изменить ритм игры. Я хотел дать нам немного энергии. Возможно, немного изменить стиль судейства. Поэтому я хотел жестко сфолить. Я ударил Пэйна или не ударил? Мы не знаем. Поэтому я прошу прощения, если ударил, потому что не хотел его травмировать или специально нанести удар по голове. Честно говоря, я думал, что судьи меня не удалят.
«Санз» избили нас, они надрали нам задницу. Вся команда должна идти дальше с поднятыми головами. Иногда соперник просто лучше, и вы должны принять это», — приводит слова Йокича ESPN.
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