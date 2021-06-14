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Президент ФИБА ушёл с поста из-за скандала с делом о сексуальных домогательствах

Президент ФИБА ушёл с поста из-за скандала с делом о сексуальных домогательствах
Алексей Фалько
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Хамане Ньянг решил покинуть пост президента Международной федерации баскетбола (ФИБА) на время расследования в отношении членов Федерации баскетбола Мали по обвинениям в сексуальных домогательствах, сообщает пресс-служба организации.

Заменять Ньянга будет вице-президент FIBA шейх Сауд Али Аль-Тани. 10 июня FIBA получила при посредничестве газеты New York Times («Нью-Йорк таймс») и правозащитной организации Human Rights Watch («Хьюман райтс уотч») несколько заявлений о систематических сексуальных домогательствах в Федерации баскетбола Мали. Ньянг возглавлял федерацию с 1999 по 2007 год и, предположительно, должен был знать о совершаемых действиях в тот период. FIBA немедленно связалась с независимым специалистом по этике – профессором Ричардом Маклареном, который подготовит доклад к окончанию Олимпийских игр.

Предполагаемыми виновниками являются тренеры Амаду Бамба, Умар Сиссоко и представитель федерации Харио Маига. Все они отстранены от деятельности. Сам Ньянг категорически отвергает обвинения.

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