«Зенит» объявил о переходе первого новичка в межсезонье

Санкт-петербургский «Зенит» на официальном сайте объявил о переходе атакующего защитника Джордана Лойда в состав команды. Контракт с американским баскетболистом рассчитан на 2 года.

Джордан Лойд (197 см, 95 кг) родился 27 июля 1993 года в Чикаго (штат Иллинойс). Выставил свою кандидатуру на драфт НБА летом 2016 года, но не был выбран. Предыдущий сезон Лойд провел в составе сербской «Црвены звезды», где сделал победный требл, победив в Кубке страны, чемпионате страны и Адриатической лиге.



Достижения Джордана: вторая символическая сборная чемпионата Израиля (2018), участник «Матча всех звезд» Израиля (2018), символическая пятерка года G-League (2019), чемпион НБА (2019), обладатель Кубка Сербии (2021), чемпион Адриатической лиги (2021).