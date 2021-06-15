В НБА установлен рекорд по количеству травмированных суперзвёзд в плей-офф

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг станет седьмым участником Матча звезд НБА, который пропустит игру плей-офф в сезоне-2020/2021, что является рекордным показателем в истории лиги, сообщает аналитик ESPN Кирк Голдсберри на своей странице в «Твиттере».



Ранее в постсезоне из строя не выбывало более 6 звездных баскетболистов. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Джеймс Харден («Бруклин Нетс»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Майк Конли («Юта Джаз»), Джейлен Браун («Бостон Селтикс») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») пропустили как минимум один матч плей-офф в этом году.



Сезон НБА проходит в экспериментальном формате в непривычные сроки из-за пандемии коронавируса. Межсезонье продлилось всего два месяца. Лига должна вернуться к привычному календарю в следующем сезоне.