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Феноменальный данк Кавая Леонарда — момент дня в НБА

Феноменальный данк Кавая Леонарда — момент дня в НБА
Антон Мозговой
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Лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард помог своей команде одержать победу в четвёртом матче серии полуфинала Западной конференции с «Ютой Джаз». Матч завершился со счётом 118:104, «Клипперс» сравняли счёт в серии (2-2).

Леонард набрал 31 очко, 7 подборов, 3 передачи и 2 перехвата за 34 минуты в пятом матче. В четвёртой четверти он получил травму и не смог доиграть матч.

Зато Леонард отметился феноменальным данком, который стал главным моментом дня в НБА.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA

Пол Джордж (31 очко и 9 подборов) и Маркус Моррис (24 очка) тоже внесли весомый вклад в победу «Клипперс». У «Джаз» наиболее результативными стали Донован Митчелл (37 очков), Джо Инглс (19 очков) и Боян Богданович (18 очков).

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