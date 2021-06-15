Айзея Томас назвал лучшего разыгрывающего всех времён

Двукратный участник Матча звёзд НБА Айзея Томас поделился мнением о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри. Томас назвал его лучшим разыгрывающим в истории.

«Лучший разыгрывающий? Я бы назвал Карри. Он изменил баскетбол на всех уровнях», — цитирует Томаса Clutch Points.

Карри стал лучшим скорером завершившегося регулярного чемпионата — 2020/2021, набирая рекордные в карьере 32,1 очка при точности 42,3% трёхочковых.

Ранее сообщалось, что «Уорриорз» собираются предложить Карри продление контракта на 217 млн долларов. Новый контракт будет рассчитан на четыре года, Стефен может вновь стать самым высокооплачиваемым игроком НБА.