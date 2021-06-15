Дана Уайт назвал чемпиона НБА в нынешнем сезоне

Президент UFC Дана Уайт оценил шансы клубов НБА на победу в нынешнем сезоне. Уайт признался, что надеется на победу «Финикс Санз».
«Финикс Санз»! Мы здесь для этого. Теперь, когда «Селтикс» вылетели, я хочу, чтобы чёртовы «Санз» выиграли титул», — приводит слова Уайта Hoop Central.
«Бостон Селтикс» не смог преодолеть первую стадию плей-офф НБА. В серии «Селтикс» уступили «Бруклин Нетс» (1-4). В свою очередь «Финикс» преодолел сопротивление «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф (4-2), калифорнийцы являлись действующими чемпионами турнира.
Далее «Финикс» всухую переиграл «Денвер Наггетс» (4-0). В полуфинале плей-офф НБА «Санз» сыграют с победителем противостояния «Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Клипперс». В этой паре счёт пока равный — 2-2.
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