Лидер «Зенита» договорился о переходе в ЦСКА

Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос заключил устное соглашение о переходе в ЦСКА, сообщает Gazzetta.
«Зенит» пытался удержать Пангоса, но ЦСКА отличился агрессивной тактикой на переговорах и убедил игрока. Контракт Пангоса с армейцами рассчитан на два года с общей зарплатой около 4 млн долларов. Ключевым пунктом соглашения является опция о переходе в НБА до 15 сентября. Аналогичную опцию Пангосу предлагал главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.
Пангос хочет воплотить в жизнь мечту поиграть в НБА. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис решил пойти на риск, предоставив баскетболисту опцию выхода из контракта. Если канадец переедет в США в сентябре, ЦСКА останется «в подвешенном состоянии» из-за потери ведущего плеймейкера и отсутствия других классных разыгрывающих на рынке.
Пангос завершил сезон Евролиги со следующей статистикой – 13,5 очка, 6,7 передачи и 2 подбора за 29 минут с реализацией трёхочковых 39%.
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