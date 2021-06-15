В НБА побили антирекорд Майкла Джордана 24-летней давности

Сегодня, 15 июня, ранним утром по московскому времени в полуфинале Восточной конференции НБА встречались «Атланта Хоукс» и «Филадельфия Сиксерс». Со счётом 103:100 победу праздновали хозяева.



Примечательно, что в этом противостоянии был побит рекорд, державшийся с 1997 года, когда легендарный Майкл Джордан из «Чикаго Буллз» совершил 11 неточных бросков за первую половину во встрече с «Ютой Джаз».



Нынешний антирекорд принадлежит центровому «Сиксерс» Джоэлу Эмбииду, совершившему во второй половине матча 12 неточных бросков.



Отметим, что в составе победителей лучшим в игре был Трей Янг (25 очков и 18 передач). Благодаря победе «Атланта» сравняла счёт в серии — 2-2. Следующий матч команды проведут 17 июня в Филадельфии.

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