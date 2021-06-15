Чемпион НБА в составе «Бостона» обрадовался травме Кайри Ирвинга

Бывший игрок и чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Глен Дэвис высказался о травме, которую получил разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг во второй половине четвёртого матча серии плей-офф НБА с «Милуоки Бакс» (96:107, 2-2). Глен вспомнил, как Кайри демонстративно наступил на лицо талисману «Бостон Селтикс» Лепрекону Лаки в центре площадки после победы над командой в четвёртом матче плей-офф НБА (141:126, 3-1).



«Все злятся на меня, потому что Кайри Ирвинг наступил на Лаки. Это карма, чёрт возьми! И я сейчас не о логотипе. Но это просто неуважение. Я играл за «Селтикс», я всегда за «Селтикс». Хватит бухтеть, ведь у твоего парня и правда слабые лодыжки», — сказал Дэвис в эфире видеозаписи, размещённой на странице Hoop Central в «Твиттере».

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