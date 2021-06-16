«Барселона» разгромила «Реал» и стала чемпионом Испании

В Барселоне завершился второй матч финала чемпионата Испании, в котором одноимённый клуб принимал «Реал». Победу со счётом 92:73 одержали каталонцы и стали чемпионами страны (счёт в серии 2-0).



Уже в стартовой четверти хозяева площадки обеспечили себе комфортное преимущество, выиграв её со счётом 26:15. Во второй десятиминутке «Барселона» лишь увеличила отрыв до 18 очков — 48:30. В третьей четверти гости постарались переломить ход игры, в какой-то момент сократив отставание в счёте до 13 очков, но на заключительный перерыв уходили, проигрывая на 22 — 77:55. Последние десять минут прошли в равной борьбе и остались за баскетболистами «Реала» — 15:18.

Самым результативным игроком встречи стал тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич, на счету которого 27 очков и 5 подборов. В составе «Реала» лучшими показателями отметился лёгкий форвард Альберто Абальде, забросивший 15 очков. На счету Уолтера Тавареша 12 очков и 6 подборов.

Чемпионат Испании. Плей-офф. Финал. Второй матч

«Барселона» — «Реал» — 92:73 (26:15, 22:15, 29:25, 15:18).

Б: Миротич 27 + 5 подборов, Калатес 15 + 7 передач, Курич 12, Пау Газоль 11 + 6 подборов, Абринес 6, Дэвис 6, Шмитс 6 + 6 подборов.

Р: Абальде 15, Таварес 12 + 6 подборов, Алосен 11 + 5 передач, Таюс 9, Козер 6, Кэрролл 6.