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Определены сборные сезона НБА. В первой пятёрке три европейца и нет суперзвёзд «Бруклина»

Определены сборные сезона НБА. В первой пятёрке три европейца и нет суперзвёзд «Бруклина»
Алексей Фалько
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НБА объявила первую, вторую и третью сборные по итогам регулярного чемпионата сезона-2020/2021.

Первая символическая пятёрка: Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

Вторая символическая пятёрка: Крис Пол («Финикс Санз»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс»), Джоэль Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).

Третья символическая пятёрка: Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»), Джимми Батлер («Майами Хит»), Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс»), Руби Гобер («Юта Джаз»).

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