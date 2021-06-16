Определены сборные сезона НБА. В первой пятёрке три европейца и нет суперзвёзд «Бруклина»
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НБА объявила первую, вторую и третью сборные по итогам регулярного чемпионата сезона-2020/2021.
Первая символическая пятёрка: Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
Вторая символическая пятёрка: Крис Пол («Финикс Санз»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс»), Джоэль Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).
Третья символическая пятёрка: Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»), Джимми Батлер («Майами Хит»), Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс»), Руби Гобер («Юта Джаз»).
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