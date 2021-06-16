В «Барселоне» отреагировали на победу в чемпионате Испании после разгрома «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс после второго матча финала чемпионата Испании с «Реалом» (92:73, 2-0) высказался о завоевании титула.



«Мы через многое прошли, это был тяжёлый год для всех нас, но мы выиграли два финала из четырёх и должны гордиться этим. Я не верю в смену цикла. Думаю, что у таких команд, как „Барса“, „Реал“ и ЦСКА нет циклов. Они всегда должны побеждать, как бы это ни было сложно, и, думаю, в этом году мы хорошо справились. Жаль, что мы не смогли выиграть Евролигу для Пау Газоля, но он отдыхает ближайшую неделю и может остаться в команде», — цитирует Ясикявичюса Eurohoops.



«Я счастлив. Это были два тяжёлых года, полных сомнений. Благодаря работе я смог прожить это время. Я благодарен за предоставленную возможность. Сейчас у нас особенный момент и мы будем наслаждаться им. Последний ли это матч? Сложно сказать. Любой матч может стать последним, тем более я превзошёл все ожидания после своей травмы. Посмотрим. Сейчас нужно отдохнуть и подумать о будущем. Я рад, что смог сыграть на таком уровне», — добавил центровой «Барселоны» Пау Газоль.