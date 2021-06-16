«Зенит» объявил о продлении контракта с легионером
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«Зенит» и тяжёлый форвард Алекс Пойтресс договорились о продлении контракта на один год, сообщает официальный сайт клуба.
В сезоне-2020/2021 Алекс Пойтресс провёл 50 матчей — 18 в Единой Лиге ВТБ и 32 в Евролиге. Его статистика в сезоне европейского турнира: 8.6 очка, 4.3 подбора и 8.8 балла эффективности в среднем за матч. В Единой Лиге ВТБ он стал лучшим среди остальных игроков турнира по реализации двухочковых бросков — 67.74%. В среднем за матч в турнире Алекс набирал 9.2 очка, делал 4.1 подбора, 1 перехват и заканчивал матч с 11.6 балла эффективности.
Пойтресс — специалист по мощным данкам и эффектным блок-шотам. Баскетболист неоднократно попадал в топ-10 лучших моментов недели и месяца в Евролиге и Единой Лиге ВТБ.
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