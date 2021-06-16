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Стала известна позиция Милоша Теодосича по переходу в ЦСКА

Стала известна позиция Милоша Теодосича по переходу в ЦСКА
Алексей Фалько
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Генеральный менеджер «Виртуса» Лука Баральди заявил, что разыгрывающий Милош Теодосич не собирается подписывать контракт с ЦСКА, «Анадолу Эфес» и другими заинтересованными в его услугах клубами Евролиги несмотря на опцию выхода в контракте.

«В контракте Теодосича действительно есть опция, позволяющая перейти в команду Евролиги. Однако Милош отказался от контракта с клубами Евролиги. Полагаю, ему нравится в Болонье, и он может здесь закончить свою карьеру. Что касается нашего возможного участия в Евролиге, надежда умирает последней. Мы заслуживаем играть в Евролиге, особенно после победы 4-0 над „Миланом“ в финале чемпионата Италии. К сожалению, я считаю, что у нас ничего не получится, но если появится лазейка, мы проскользнём!» — сказал Баральди в эфире Radio Basket 108.

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