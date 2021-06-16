«Клипперс» потеряли Кавая Леонарда на важнейший матч плей-офф
Поделиться
Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не выйдет на паркет в пятом матче полуфинала Западной конференции НБА с «Ютой Джаз», сообщает инсайдер Брайан Уиндхорст на своей странице в «Твиттере».
Участие Леонарда в шестой и седьмой (при необходимости) играх серии под вопросом из-за травмы колена. 14 июня Кавай не смог доиграть четвёртый матч серии с «Ютой» (118:104, 2-2) из-за повреждения колена. Баскетболист ушёл в раздевалку в четвёртой четверти. После игры Леонард заявлял, что избежал серьёзной травмы, однако мнение медицинского штаба не было таким оптимистичным.
Леонард вышел на площадку во всех 11 матчах «Клипперс» в плей-офф-2021. Он набирал в среднем 30,3 очка, 7,7 подбора и 4,4 передачи за 39,3 минуты.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 16 июня 2021
-
17:24
-
17:01
-
16:54
-
16:06
-
15:46
-
15:37
-
15:01
-
13:39
-
13:32
-
13:27
-
13:23
-
12:51
-
11:43
-
11:18
-
10:47
-
09:49
-
08:55
-
08:52
-
08:02
-
07:40
-
06:22
-
00:54
-
00:38
-
00:19
- 15 июня 2021
-
23:15
-
22:07
-
20:21
-
18:51
-
18:34
-
18:02
-
17:54
-
17:20
-
17:08
-
17:03
-
16:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам