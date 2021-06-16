«Клипперс» потеряли Кавая Леонарда на важнейший матч плей-офф

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не выйдет на паркет в пятом матче полуфинала Западной конференции НБА с «Ютой Джаз», сообщает инсайдер Брайан Уиндхорст на своей странице в «Твиттере».

Участие Леонарда в шестой и седьмой (при необходимости) играх серии под вопросом из-за травмы колена. 14 июня Кавай не смог доиграть четвёртый матч серии с «Ютой» (118:104, 2-2) из-за повреждения колена. Баскетболист ушёл в раздевалку в четвёртой четверти. После игры Леонард заявлял, что избежал серьёзной травмы, однако мнение медицинского штаба не было таким оптимистичным.



Леонард вышел на площадку во всех 11 матчах «Клипперс» в плей-офф-2021. Он набирал в среднем 30,3 очка, 7,7 подбора и 4,4 передачи за 39,3 минуты.