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Дэмьен Лиллард выбрал желаемый клуб для перехода, если решит покинуть «Портленд»

Дэмьен Лиллард выбрал желаемый клуб для перехода, если решит покинуть «Портленд»
Антон Мозговой
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Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард ещё не принял решения о своём будущем. Разыгрывающий может покинуть команду. Ранее уже сообщалось, что Лиллард недоволен комплектованием команды, из-за чего он рассматривает возможность ухода. Как сообщает инсайдер Итан Скольник, Лиллард может перейти в «Майами Хит». Именно эта команда является приоритетным вариантом Дэмьена, если он решит покинуть «Портленд».

В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 Лиллард в среднем собирал коллекцию из 28,8 очка, 4,2 подбора и 7,5 передачи. В серии плей-офф с «Денвер Наггетс» баскетболист собирал в среднем 34,3 очка, 4,3 подбора и 10,2 передачи.

Напомним, всю профессиональную карьеру Лиллард провёл в составе «Портленда».

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