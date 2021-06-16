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Никола Йокич принял решение по игре за сборную Сербии

Никола Йокич принял решение по игре за сборную Сербии
Антон Мозговой
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, ставший MVP сезона в НБА, объявил, что не будет выступать за сборную Сербии летом 2021 года, сообщает журналист Марк Стейн. Таким образом, баскетболист пропустит отборочный турнир Олимпийских игр в Токио (Япония) и саму Олимпиаду, если сербы смогут на неё отобраться.

Йокич сообщил, что хочет сосредоточиться на восстановлении после сезона в НБА. Он отметил, что после поражения в финале Западной конференции в 2020 году у него было слишком мало времени для отдыха перед стартом нового розыгрыша.

В отборочном турнире Олимпиады Сербия сыграет в группе А. Соперниками команды будут Доминиканская республика и Филиппины. В группе B сыграют Пуэрто-Рико, Италия и Сенегал. Лишь одна из команд сможет пробиться на Олимпиаду.

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