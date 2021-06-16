Топ-10 игроков НБА по цене поста в «Инстаграме». Леброн в разы опережает Карри и Дюранта
Поделиться
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс возглавляет список игроков НБА с самой высокой стоимостью поста в «Инстаграме», сообщает The Association со ссылкой на Bookies. По данным источника, стоимость поста в «инстаграме» Джеймса составляет $ 343 тыс.
Второе место в списке занял Стефен Карри. При этом стоимость поста у лидера «Голден Стэйт Уорриорз» оценивается более чем в два раза ниже. Так, эксперты оценили его в $ 137 тыс. Тройку лучших замкнул Расселл Уэстбрук ($ 66 тыс.).
Самая высокая стоимость постов в «Инстаграме»:
- Леброн Джеймс — $ 343 000
- Стефен Карри — $ 137 000
- Расселл Уэстбрук — $ 66 000
- Кайри Ирвинг — $ 55 600
- Кевин Дюрант — $ 47 600
- Джеймс Харден — $ 46 000
- Крис Пол — $ 40 800
- Лонзо Болл — $ 38 900
- Яннис Адетокунбо — $ 35 800
- Дэмьен Лиллард — $ 35 600.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 16 июня 2021
-
22:09
-
21:58
-
21:53
-
20:53
-
20:35
-
20:15
-
19:22
-
19:19
-
18:51
-
18:32
-
17:24
-
17:01
-
16:54
-
16:06
-
15:46
-
15:37
-
15:01
-
13:39
-
13:32
-
13:27
-
13:23
-
12:51
-
11:43
-
11:18
-
10:47
-
09:49
-
08:55
-
08:52
-
08:02
-
07:40
-
06:22
-
00:54
-
00:38
-
00:19
- 15 июня 2021
-
23:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам