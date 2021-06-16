Топ-10 игроков НБА по цене поста в «Инстаграме». Леброн в разы опережает Карри и Дюранта

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс возглавляет список игроков НБА с самой высокой стоимостью поста в «Инстаграме», сообщает The Association со ссылкой на Bookies. По данным источника, стоимость поста в «инстаграме» Джеймса составляет $ 343 тыс.

Второе место в списке занял Стефен Карри. При этом стоимость поста у лидера «Голден Стэйт Уорриорз» оценивается более чем в два раза ниже. Так, эксперты оценили его в $ 137 тыс. Тройку лучших замкнул Расселл Уэстбрук ($ 66 тыс.).

Самая высокая стоимость постов в «Инстаграме»: