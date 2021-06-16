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Топ-10 игроков НБА по цене поста в «Инстаграме». Леброн в разы опережает Карри и Дюранта

Топ-10 игроков НБА по цене поста в «Инстаграме». Леброн в разы опережает Карри и Дюранта
Антон Мозговой
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс возглавляет список игроков НБА с самой высокой стоимостью поста в «Инстаграме», сообщает The Association со ссылкой на Bookies. По данным источника, стоимость поста в «инстаграме» Джеймса составляет $ 343 тыс.

Второе место в списке занял Стефен Карри. При этом стоимость поста у лидера «Голден Стэйт Уорриорз» оценивается более чем в два раза ниже. Так, эксперты оценили его в $ 137 тыс. Тройку лучших замкнул Расселл Уэстбрук ($ 66 тыс.).

Самая высокая стоимость постов в «Инстаграме»:

  1. Леброн Джеймс — $ 343 000
  2. Стефен Карри — $ 137 000
  3. Расселл Уэстбрук — $ 66 000
  4. Кайри Ирвинг — $ 55 600
  5. Кевин Дюрант — $ 47 600
  6. Джеймс Харден — $ 46 000
  7. Крис Пол — $ 40 800
  8. Лонзо Болл — $ 38 900
  9. Яннис Адетокунбо — $ 35 800
  10. Дэмьен Лиллард — $ 35 600.
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