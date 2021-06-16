Леброн Джеймс высказался об огромном количестве травм в плей-офф НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о большом количестве травм в нынешнем розыгрыше плей-офф. Ранее стало известно, что на длительный срок выбыл лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард. По данным ряда источников, у него подозревают травму крестообразных связок.
«Когда я говорил о раннем начале сезона, меня никто не хотел слушать. А я знал, что произойдёт. Я просто хотел защитить игроков и их здоровье.
Эти травмы не являются лишь частью игры. Это — последствия нехватки отдыха. Восемь или девять игроков уровня Матча звёзд НБА пропустили матчи плей-офф. Это лучшее время в сезоне, но мы остались без многих любимцев болельщиков. Это безумие.
Если есть кто-то, кто знает о теле, о том, как оно работает круглый год, то это я. Мне неприятно видеть такое количество травм», — написал Джеймс у себя в «твиттере».
- 16 июня 2021
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