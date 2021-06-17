«Атланта» на выезде обыграла «Филадельфию» и повела в полуфинале Востока

В пятом матче полуфинала Восточной конференции НБА «Атланта Хоукс» на выезде обыграла «Филадельфию Сиксерс» со счётом 109:106 и повела в серии плей-офф 3-2.
В составе победителей лучшими на площадке были Трей Янг (39 очков), Джон Коллинс (19 очков и 11 подборов) и Данило Галлинари (16 очков). У «Филадельфии» наиболее результативными в матче стали Джоэл Эмбиид (37 очков и 13 подборов), Сет Карри (36 очков), Фуркан Коркмаз (восемь очков) и Бен Симмонс (восемь очков).
Ранее в серии «Хоукс» одержали победы со счётом 128:124 и 103:100, а «Сиксерс» выигрывали со счётом 118:102 и 127:111. Шестой матч с участием этих команд пройдёт 19 июня.
Также в рамках игрового дня пятый матч полуфинальной серии Западной конференции проводят «Юта Джаз» и «Лос-Анджелес Клипперс», в настоящее время счёт в серии — 2-2.
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