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«Атланта» на выезде обыграла «Филадельфию» и повела в полуфинале Востока

«Атланта» на выезде обыграла «Филадельфию» и повела в полуфинале Востока
Кирилл Горбачинский
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В пятом матче полуфинала Восточной конференции НБА «Атланта Хоукс» на выезде обыграла «Филадельфию Сиксерс» со счётом 109:106 и повела в серии плей-офф 3-2.

В составе победителей лучшими на площадке были Трей Янг (39 очков), Джон Коллинс (19 очков и 11 подборов) и Данило Галлинари (16 очков). У «Филадельфии» наиболее результативными в матче стали Джоэл Эмбиид (37 очков и 13 подборов), Сет Карри (36 очков), Фуркан Коркмаз (восемь очков) и Бен Симмонс (восемь очков).

Ранее в серии «Хоукс» одержали победы со счётом 128:124 и 103:100, а «Сиксерс» выигрывали со счётом 118:102 и 127:111. Шестой матч с участием этих команд пройдёт 19 июня.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
17 июня 2021, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
106 : 109
Атланта Хоукс
Атланта
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 37, Карри - 36, Коркмаз - 8, Симмонс - 8, Тибулл - 6, Милтон - 5, Харрис - 4, Хилл - 2, Грин, Джо, Кларк, Макси, Рид, Скотт, Такер, Толливер, Ховард
Атланта Хоукс: Янг - 39, Коллинс - 19, Галлинари - 16, Л. Уильямс - 15, Богданович - 6, Капела - 6, Оконгву - 6, Хилл - 2, Гудвин, Данн, Мэйс, Найт, Реддиш, Снелл, Фернанду, Хаертер, Хантер

Также в рамках игрового дня пятый матч полуфинальной серии Западной конференции проводят «Юта Джаз» и «Лос-Анджелес Клипперс», в настоящее время счёт в серии — 2-2.

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