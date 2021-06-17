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Док Риверс объяснился за потерю победы, вероятность которой составляла 99,7%

Док Риверс объяснился за потерю победы, вероятность которой составляла 99,7%
Алексей Фалько
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Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс высказался после поражения в пятом матче полуфинала Восточной конференции НБА против «Атланта Хоукс» (106:109, 2-3). «Филадельфия» растеряла 26 очков преимущества во второй половине, вероятность победы в этот момент составляла 99,7%.

«Мы вернёмся. Мы вернёмся сюда на седьмой матч. Я верю в это. Настроение упало. Это было ужасно. Как вы думаете, что ещё можно чувствовать? Так должно быть. Это часть спорта. У тебя бывают ужасные моменты. Нет гарантированного пути к выполнению вашей цели. Мы усложнили себе задачу. Мы должны признать это. Все мы. Потом надо встать и приготовиться к следующей игре. Будет сумасшедшая атмосфера. Мы будем готовы к этому. Итак, вина лежит на нас. На всех нас. На мне. На игроках. Мы должны найти способ вернуться. Мы сделаем это и вернёмся сюда на седьмую игру», — приводит слова Риверса Atlanta Journal-Constitution.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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