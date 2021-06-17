«Клипперс» без Кавая Леонарда обыграли «Юту» и повели в серии полуфинала Запада

В пятом матче полуфинала Западной конференции НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Юту Джаз» со счётом 119:111 и повёл в серии плей-офф 3-2.

В составе победителей лучшими на площадке были Пол Джордж (37 очков и 16 подборов), Маркус Моррис (25 очков) и Реджи Джексон (22 очка). Кавай Леонард участия в игре не принимал. У «Джаз» наиболее результативными в матче стали Боян Богданович (32 очка), Донован Митчелл (21 очко) и Руди Гобер (17 очков и 11 подборов).

Ранее в серии «Клипперс» одержали победы со счётом 132:106 и 118:104, а «Джаз» выигрывали со счётом 112:109 и 117:111. Шестой матч с участием этих команд пройдёт 19 июня.

Также в рамках игрового дня в пятом матче полуфинале Восточной конференции НБА «Атланта Хоукс» на выезде обыграла «Филадельфию Сиксерс» со счётом 109:106 и повела в серии плей-офф 3-2.