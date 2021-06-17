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«Клипперс» без Кавая Леонарда обыграли «Юту» и повели в серии полуфинала Запада

«Клипперс» без Кавая Леонарда обыграли «Юту» и повели в серии полуфинала Запада
Кирилл Горбачинский
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В пятом матче полуфинала Западной конференции НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Юту Джаз» со счётом 119:111 и повёл в серии плей-офф 3-2.

В составе победителей лучшими на площадке были Пол Джордж (37 очков и 16 подборов), Маркус Моррис (25 очков) и Реджи Джексон (22 очка). Кавай Леонард участия в игре не принимал. У «Джаз» наиболее результативными в матче стали Боян Богданович (32 очка), Донован Митчелл (21 очко) и Руди Гобер (17 очков и 11 подборов).

Ранее в серии «Клипперс» одержали победы со счётом 132:106 и 118:104, а «Джаз» выигрывали со счётом 112:109 и 117:111. Шестой матч с участием этих команд пройдёт 19 июня.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
17 июня 2021, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
111 : 119
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Богданович - 32, Митчелл - 21, Гобер - 17, Кларксон - 15, Инглс - 12, О'Нил - 12, Ньянг - 2, Азубуике, Брэнтли, Ильясова, Конли, Морган, Они, Томас, Форрест, Фэйворс, Хьюз
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 37, Моррис - 25, Джексон - 22, Мэнн - 13, Батюм - 9, Кеннард - 6, Беверли - 5, Зубац - 2, Ибака, Казинс, Коффи, Леонард, Отуру, Паттерсон, Рондо, Скрабб, Феррелл

Также в рамках игрового дня в пятом матче полуфинале Восточной конференции НБА «Атланта Хоукс» на выезде обыграла «Филадельфию Сиксерс» со счётом 109:106 и повела в серии плей-офф 3-2.

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