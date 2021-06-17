Трей Янг высказался о шокирующем камбэке «Атланты», вероятность которого составляла 0,3%

Разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трей Янг поделился впечатлениями после пятого матча полуфинала Восточной конференции НБА с «Филадельфией Сиксерс» (109:106, 3-2). «Атланта» отыграла отставание -26 во второй половине, вероятность победы «Хоукс» составляла 0,3%.
«Атланту» называют аутсайдерами и командой, где нет суперзвёзд, представителей символических пятёрок по защите и сборных сезона НБА. Но эта команда борется. Мы вышли во второй раунд плей-офф. Я думаю, «Хоукс» очень мотивировал тот факт, что нас просто не воспринимают всерьёз.
Мы сражались весь год. Эта команда никогда не сдаётся, независимо от того, какой счёт на табло. Мы знаем, что в НБА матч длится долго — 48 минут. Просто нужно было оставаться спокойными на протяжении всей игры. Каждая команда будет совершать рывки. Мне нравится, как мы сражаемся, и я горжусь нашей командой», — приводит слова Янга ESPN.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
- 17 июня 2021
-
09:07
-
08:35
-
08:13
-
08:01
-
07:47
-
05:40
-
00:36
- 16 июня 2021
-
23:53
-
22:59
-
22:09
-
21:58
-
21:53
-
20:53
-
20:35
-
20:15
-
19:22
-
19:19
-
18:51
-
18:32
-
17:24
-
17:01
-
16:54
-
16:06
-
15:46
-
15:37
-
15:01
-
13:39
-
13:32
-
13:27
-
13:23
-
12:51
-
11:43
-
11:18
-
10:47
-
09:49