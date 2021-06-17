Трей Янг высказался о шокирующем камбэке «Атланты», вероятность которого составляла 0,3%

Разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трей Янг поделился впечатлениями после пятого матча полуфинала Восточной конференции НБА с «Филадельфией Сиксерс» (109:106, 3-2). «Атланта» отыграла отставание -26 во второй половине, вероятность победы «Хоукс» составляла 0,3%.

«Атланту» называют аутсайдерами и командой, где нет суперзвёзд, представителей символических пятёрок по защите и сборных сезона НБА. Но эта команда борется. Мы вышли во второй раунд плей-офф. Я думаю, «Хоукс» очень мотивировал тот факт, что нас просто не воспринимают всерьёз.

Мы сражались весь год. Эта команда никогда не сдаётся, независимо от того, какой счёт на табло. Мы знаем, что в НБА матч длится долго — 48 минут. Просто нужно было оставаться спокойными на протяжении всей игры. Каждая команда будет совершать рывки. Мне нравится, как мы сражаемся, и я горжусь нашей командой», — приводит слова Янга ESPN.

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