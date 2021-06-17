В «Юте» объснили, почему проиграли «Клипперс» без Кавая Леонарда

Атакующий защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл и центровой Руди Гобер после пятого матча полуфинала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (119:111, 3-2) укааали на самоуверенность и чрезмерную расслабленность своей команды из-за травмы лидера соперников Кавая Леонарда.
«Думаю, нас погубила мысль о том, что в этой игре мы обязательно победим. Пол Джордж выступил отлично, несколько парней из «Клипперс» тоже преуспели, но я разочарован. Понимаю, что мы не можем сидеть здесь и оправдываться. Серия не окончена. У нас осталось много резервов для улучшения. Нужно выйти и играть с таким уровнем отчаяния, с которым мы никогда раньше не играли. Иначе отправимся в отпуск», — приводит слова Митчелла ASAP Sports.
«Я не ощущал, что мы играем с чувством срочности в начале матча. Это случилось по многим причинам. Может быть, усталость. Может быть, тот факт, что Кавай Леонард не играл. Много факторов. Мы должны быть доминирующей защитной командой, а в этом плане особый спрос с меня. Часто соперники шли на меня, и я их не останавливал. Мы собираемся посмотреть видео и понять, что же произошло на самом деле», — отметил Гобер.
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