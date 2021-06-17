Леброн Джеймс показал, к чему приводит изнурительный сезон НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс показал последствия изнуряющего сезона-2020/2021 НБА. Леброн опубликовал в «сториз» фотографию своего травмированного голеностопа, из-за которого он пропустил часть регулярного чемпионата.

«Лейкерс» завершили выступление в плей-офф в шестом матче серии первого раунда с «Финикс Санз» (100:113, 2-4). 36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде. Джеймс сразу после финальной сирены отправился в раздевалку. Он не участвовал в традиционном для плей-офф рукопожатии с соперниками после завершения серии.



«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.