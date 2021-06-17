«Валенсия» рассталась с главным тренером
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«Валенсия» на официальном сайте объявила о том, что главный тренер Жауме Понсарнау покидает клуб по истечении срока контракта.
Понсарнау провёл предыдущие пять сезонов за «Валенсию», сначала в качестве ассистента, а затем в качестве главного тренера (с 2018 года). Испанский специалист привёл команду к победе в Еврокубке в 2019 году, что стало седьмым трофеем в истории клуба и позволило попасть в Евролигу на следующий сезон. Ожидается, что 50-летний Понсарнау в ближайшее время возглавит «Сарагосу», которая выступает в Лиге чемпионов ФИБА.
В 201 матче под руководством Понсарнау «Валенсия» добыла 120 побед и 81 поражение (59,7% выигрышей). В прошлом сезоне команда не смогла выйти в плей-офф Евролиги.
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