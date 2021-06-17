Главный тренер «Далласа» ушёл из клуба после 13 лет работы

Рик Карлайл ушёл с поста главного тренера «Даллас Маверикс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



Тренер решил не дорабатывать оставшиеся два года контракта. Главным достижением Карлайла в «Далласе» стал единственный в истории франшизы чемпионский титул в 2011 году. Карлайл руководил «Маверикс» 13 лет и был третьим по стажу работы в одном клубе среди действующих главных тренеров НБА, уступая только пятикратному чемпиону НБА Грегу Поповичу («Сан-Антонио Спёрс») и трёхкратному чемпиону Эрику Споэльстре («Майами Хит»).



По ходу сезона у Карлайла возникали конфликты с франчайз-игроком «Маверикс» Лукой Дончичем. Ранее пост президента по баскетбольным операциям «Маверикс» покинул Донни Нельсон. Дончич заявил, что ему не понравилось это решение руководства.