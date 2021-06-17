Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Далласа» ушёл из клуба после 13 лет работы

Главный тренер «Далласа» ушёл из клуба после 13 лет работы
Алексей Фалько
Комментарии

Рик Карлайл ушёл с поста главного тренера «Даллас Маверикс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Тренер решил не дорабатывать оставшиеся два года контракта. Главным достижением Карлайла в «Далласе» стал единственный в истории франшизы чемпионский титул в 2011 году. Карлайл руководил «Маверикс» 13 лет и был третьим по стажу работы в одном клубе среди действующих главных тренеров НБА, уступая только пятикратному чемпиону НБА Грегу Поповичу («Сан-Антонио Спёрс») и трёхкратному чемпиону Эрику Споэльстре («Майами Хит»).

По ходу сезона у Карлайла возникали конфликты с франчайз-игроком «Маверикс» Лукой Дончичем. Ранее пост президента по баскетбольным операциям «Маверикс» покинул Донни Нельсон. Дончич заявил, что ему не понравилось это решение руководства.

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021