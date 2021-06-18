Названы сборные новичков в сезоне НБА

Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Тайриз Халибертон («Сакраменто Кингз»), Джейшон Тэйт («Хьюстон Рокетс») и Саддик Бэй («Детройт Пистонс») вошли в первую сборную сезона новичков НБА, сообщает официальный сайт лиги.

Во вторую символическую пятёрку новичков сезона включены Иммануэл Куикли («Нью-Йорк Никс»), Дэсмонд Бэйн («Мемфис Гриззлиз»), Айзек Окоро («Кливленд Кавальерс»), Патрик Уильямс («Чикаго Буллз») и Айзея Стюарт («Детройт Пистонс»).

Болл и Эдвардс, которые ранее финишировали первым и вторым в голосовании за приз лучшему новичку сезона, каждый были выбраны в первую пятерку всеми 99 голосовавшими журналистами. Кроме того, всеми голосовавшими журналистами были отмечены Халибертон (98 голосов в первую пятерку, один – во вторую) и Бэй (63-36).

