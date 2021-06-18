Кевин Дюрант высказался о неудаче «Бруклина» в шестом матче серии с «Милуоки»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился впечатляниями после шестого матча полуфинала Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс» (89:104, 3-3).



«Я даже не пытался повторить свое выступление с прошлого матча. Просто хотел выйти и отыграть каждое владение мячом. Я не пытаюсь быть героем. Я знаю, что не могу выиграть баскетбольный матч в одиночку. Я просто пытался играть правильно, делать те броски, которые были для меня. Я хотел вернуть нас в игр. В целом считаю, что действовал агрессивно, оказывал давление на защиту.

Мне нужно больше держать мяч в руках, быть агрессивным — это всегда позитив для нас, особенно когда у меня удачный бросковый день. Я стараюсь не дублировать свои выступления. Просто стараюсь задать игре нужный ритм, но сегодня не наш день. Мы приближались к «Милуоки», но в итоге не смогли сломить соперника", — приводит слова Дюранта Sportskeeda.