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Яннис Адетокунбо отреагировал на победу над «Бруклином». позволившую избежать вылета

Яннис Адетокунбо отреагировал на победу над «Бруклином». позволившую избежать вылета
Алексей Фалько
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо подвёл итог шестого матча полуфинала Восточной конференции НБА против «Бруклин Нетс» (104:89, 3-3).

«Я не бросал трехочковые сегодня вечером. Просто пытался быть агрессивным. Шел под кольцо, принимал правальные решения. Возможно, было один или два владения, когда я оставался открытым на дуге и мог бросить трехочковый. Но мне нравится быть агрессивным, идти в проходы под кольцо, вовлекать своих товарищей по команде, использовать свои сильные стороны. Именно тогда я получаю удовольствие от игры больше всего. Это то, что я пытаюсь это сделать.

Мы знали, что это та игра, где для нас возможен только один вариант: выиграть. Мы знали, что если не выиграем матч, наш сезон закончится. Мы много раз говорили об этом в раздевалке — вылет стал бы незаслуженным. Как я уже говорил весь год, мы созданы для этого момента. Никто не говорил, что будет легко. Это может быть сложно. Но мы способны побеждать. У всех была отличная ментальность. Вышли играть и соревноваться. Надеюсь, мы сможем сделать это и в седьмом матче», — приводит слова Адетокунбо ESPN.

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