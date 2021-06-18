Кармело Энтони развёлся с женой Лалой после 11 лет брака
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Звезда НБА Кармело Энтони развёлся с супругой, сообщает TMZ. По данным источника, жена баскетболиста Лала подала бумаги на развод. В общей сложности они находились в браке на протяжении 11 лет.
Их семейная жизнь была неоднозначной. Они расходились и сходились, появлялось множество слухов о разводе, но теперь они подтвердились.
Лала подала документы на развод в Нью-Йорке. По данным издания, ссылающегося на источники, в последнее время супруги не жили вместе, но оставались друзьями. В общей сложности они провели вместе 16 лет.
Что касается спортивного будущего Кармело, то оно пока туманно. «Портленд Трэйл Блэйзерс», за который выступает Энтони, вылетел из плей-офф НБА уже в первом раунде. Ходили слухи о возможном уходе игрока из команды.
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