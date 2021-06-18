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Дэрран Хиллиард покинул ЦСКА

Дэрран Хиллиард покинул ЦСКА
Алексей Фалько
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Защитник Дэрран Хиллиард покинул ЦСКА в связи с истечением контракта, сообщил клуб на официальном сайте.

В цветах ЦСКА Хиллиард выступал на протяжении двух последних лет после сезона в «Басконии». За его плечами 105 матчей в составе команды, 71 из которых баскетболист начинал в стартовом составе. Его средние показатели за армейцев – 10,1 очка, 2,3 подбора, 1,3 передачи и 0,6 перехвата за 19,7 минуты.

Ранее сообщалось, что интерес к Хиллиарду проявляет пирейский «Олимпиакос». В своей команде Дэррана хочет видеть главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас. Георгиос считает, что нынешний игрок армейцев смог бы взаимодействовать с разыгрывающим пирейцев Костасом Слукасом. Позже появилась информация, что Хиллиард может продолжить карьеру в «Анадолу Эфесе» или «Маккаби».

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