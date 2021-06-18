Главный тренер ЦСКА прокомментировал продление контракта с капитаном команды

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о продлении контракта с капитаном команды Никиой Курбановым по схеме 1 + 1.
«Я очень счастлив и благодарен руководству и Никите за то, что мы достигли договоренности. Курбанов — живой пример для молодых российских игроков. Его работа на площадке не описывается цифрами, но для нашей команды она действительно ценна. Желаем Никите оставаться здоровым и готовым к игре, чтобы побеждать вместе с командой», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
о количеству матчей в красно-синей форме (622) Никита является вторым в клубной истории после Андрея Воронцевича (696). В последние годы Курбанов практически безальтернативно является игроком стартовой пятерки армейцев, а в Евролиге за минувшую пятилетку по количеству стартов (159) минимально уступает только Нику Калатесу (162).
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