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Реджи Миллер объяснил, почему он и Майкл Джордан не любили Айзею Томаса

Реджи Миллер объяснил, почему он и Майкл Джордан не любили Айзею Томаса
Антон Мозговой
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Бывшая звезда НБА Реджи Миллер рассказал, почему в лиге не любили Айзею Томаса. Миллер признался, что уважает Томаса, но, по словам Реджи, он ненавидел его, как и легенда НБА Майкл Джордан.

«Я просто не выносил его, не мог его терпеть. Да весь центральный дивизион не любил его, включая Майкла Джордана. Он улыбался тебе в лицо, будто является другом, но затем забрасывал удивительные мячи, был одним из самых жёстких защитников», — цитирует Миллера Fadeaway World.

Также он напомнил, как в финале Восточной конференции 1990 года Айзея грязно играл против Джордана. «Детройт» в те годы трижды выиграл чемпионский титул, а в лиге за командой закрепилась дурная слава агрессивного соперника. Из-за этого детройтцев сильно не любили.

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