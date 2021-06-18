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Лука Дончич может покинуть «Даллас». Назван вероятный кандидат на его трансфер

Лука Дончич может покинуть «Даллас». Назван вероятный кандидат на его трансфер
Антон Мозговой
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Инсайдер ESPN Тим Макмэн сообщил, что защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич может покинуть команду в обозримом будущем. Одним из главных претендентов на Луку является «Нью-Йорк Никс».

Дончич недоволен увольнением Донни Нельсона с поста президента по баскетбольным операциям «Маверикс», а также конфликтует с некоторыми сотрудниками фронт-офиса и своим партнёром, тяжёлым форвардом Кристапсом Порзингисом.

«Донни был действительно важен для карьеры Дончича. Не только из-за его отношений с Лукой, но и из-за связи с Биллом Даффи, агентом Дончича. Задолго до прихода Луки у «Далласа» было много споров с Даффи. Билл Даффи был агентом Стива Нэша. Марк Кьюбан опубликовал в своем блоге огромный пост с критикой Билла Даффи после того, как Стив Нэш давным-давно ушёл в «Финикс Санз». Билл Даффи представлял Даррена Коллисона, Рэджона Рондо. У этих парней было несколько катастрофических, коротких, беспорядочных и спорных отрезков карьеры под руководством главного тренера Рика Карлайла», — заявил Макмэн.

«Ранее я говорил, что «Нью-Йорк» может стать новой командой Луки, но люди на меня набросились. Повторяю: этот переход реален. Лука может захотеть уйти в другой клуб и построить там что-нибудь, если ничего не получится в «Далласе». Хотя «Никс» — не единственный вариант. Несомненно, внутри организации «Маверикс» очень много шума. Марку Кьюбану действительно нужно как можно быстрее потушить пожар», — заявил аналитик Джей Уильямс.

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