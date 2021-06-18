«Реал» определился с главным тренером на ближайшие два года

«Реал» на официальном сайте объявил о подписании контракта с главным тренером Пабло Ласо до лета 2023 года.



Ласо тренировал «Реал» в течение последнего десятилетия. Под его руководством команда выиграла в общей сложности 20 титулов (5 чемпионатов Испании, 6 Кубков Испании, 6 Суперкубков Испании, 2 Евролиги и 1 Межконтинентальный кубок). В прошлом сезоне Ласо стал рекодсменом по количеству матчей на посту главного тренера, превзойдя легендарного Лоло Сайнса (734).



В сезоне-2020/2021 «Реал» вышел в плей-офф Евролиги под шестым номером посева после результата 20-14 в регулярном чемпионате. Команда Ласо проиграла серию будущему чемпиону турнира «Анадолу Эфес» (2-3). В чемпионате Испании «Реал» дошёл до финала, где проиграл «Барселоне» (0-2 в серии).