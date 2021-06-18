«Реал» определился с главным тренером на ближайшие два года

«Реал» на официальном сайте объявил о подписании контракта с главным тренером Пабло Ласо до лета 2023 года.
Ласо тренировал «Реал» в течение последнего десятилетия. Под его руководством команда выиграла в общей сложности 20 титулов (5 чемпионатов Испании, 6 Кубков Испании, 6 Суперкубков Испании, 2 Евролиги и 1 Межконтинентальный кубок). В прошлом сезоне Ласо стал рекодсменом по количеству матчей на посту главного тренера, превзойдя легендарного Лоло Сайнса (734).
В сезоне-2020/2021 «Реал» вышел в плей-офф Евролиги под шестым номером посева после результата 20-14 в регулярном чемпионате. Команда Ласо проиграла серию будущему чемпиону турнира «Анадолу Эфес» (2-3). В чемпионате Испании «Реал» дошёл до финала, где проиграл «Барселоне» (0-2 в серии).
- 18 июня 2021
-
15:34
-
15:34
-
15:02
-
14:52
-
14:08
-
12:19
-
11:45
-
11:36
-
11:25
-
10:44
-
10:18
-
10:17
-
09:30
-
08:50
-
08:40
-
08:33
-
08:20
-
07:46
-
07:40
-
07:36
-
06:27
-
01:20
- 17 июня 2021
-
23:31
-
23:28
-
23:13
-
22:17
-
20:12
-
19:52
-
18:10
-
17:23
-
16:58
-
15:54
-
15:02
-
14:53
-
14:27